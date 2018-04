Dudu não comemora gol da vitória do Palmeiras e desabafa

O atacante Dudu marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Internacional neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas não celebrou o tento em campo e deixou o Pacaembu ainda chateado. O motivo são as críticas recebidas pelo elenco e pelo camisa 7 nas últimas partidas.

“A gente fica chateado. As vezes as pessoas acham que porque o Palmeiras fez grandes contratações vai sair ganhando de todo mundo e não e não é assim. Do outro lado tem equipes que trabalham tanto quanto nós. Não tem o nosso poderio financeiro, mas tem grandes jogadores. Para sair ganhando de tudo vamos ter de batalhar bastante, como fizemos hoje. Dar a vida para subir bastante na tabela”, disse o capitão do time.

“Eu sou um cara muito emotivo, sempre procuro dar o meu melhor e às vezes as pessoas não reconhecem. Às vezes, quando você empata dois jogos, você não presta, não vale nada. Então acho que não quis comemorar por causa disso. E se a gente tiver um mau resultado nos próximos jogos, vamos voltar a não valer nada”, completou.

Nos últimos dias, Dudu chegou a responder torcedores do Palmeiras por meio de suas redes sociais. A pressão sobre a equipe se intensificou pela sequência de três partidas consecutivas sem vitórias, contra Corinthians, Boca Juniors e Botafogo.

Para deixar a irritação de lado, só lembrado a conversa com Diogo Barbosa, responsável pela assistência deste domingo. “O Diogo sempre brinca comigo: ‘Desse tamanho vai fazer gol de cabeça?’ Eu respondi que já fiz alguns. Fiquei feliz pelo gol e pela vitória que a equipe precisava”.