Doze torcedores do Barcelona morrem em acidente de ônibus no Equador

Doze torcedores do Barcelona de Guayaquil morreram e outros 30 ficaram feridos em um grave acidente de ônibus ocorrido neste domingo, 12. A informação foi confirmada pelo clube equatoriano, que é o mais popular do seu país. A tragédia ocorreu em uma estrada do sul do Equador, quando o veículo transportava de volta para Guayaquil um grupo de torcedores que haviam viajado até a cidade andina de Cuenca, onde o time disputou uma partida pelo Campeonato Equatoriano.

“O relatório final do acidente ocorrido hoje (domingo) com nossos torcedores é de 12 pessoas falecidas e 30 pessoas feridas. Estamos fazendo os arranjos para trazer rapidamente os corpos e dar-lhes um enterro cristão”, informou José Francisco Cevallos, presidente do Barcelona de Guayaquil, por meio de mensagem publicada na página do clube no Twitter.

Nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos. Estamos con ustedes. pic.twitter.com/NCMN03ckP6 — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) August 12, 2018

De acordo com a Comissão de Trânsito do Equador (CTE), o ônibus que transportava os torcedores cumpria todas as exigências para poder circular nas estradas locais e havia passado por uma última revisão mecânica.

As primeiras informações sobre o acidente, cujas causas estão sendo investigadas, dão conta de que o ônibus tombou no quilômetro 57 de uma estrada que liga Cuenca à cidade de Molleturo. As autoridades locais ainda não conseguiram precisar o número total de passageiros que estavam no veículo.