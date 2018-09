Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo e estreia neste sábado

O Flamengo anunciou a contratação do técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira, 28, em suas redes sociais. O treinador fará sua estreia no comando da equipe já no sábado, 29, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo e desembarca em Salvador nesta sexta-feira, véspera do confronto contra o Bahia, pelo Brasileiro. Ele chegará ao clube com os auxiliares Lucas Silvestre e Leonardo Porto. pic.twitter.com/2MwpezCGPY — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2018

Substituto do treinador Maurício Barbieri, Dorival irá assumir a equipe com a missão de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação da competição, com 48 pontos – a apenas três do líder São Paulo.

Esta é a segunda passagem de Dorival no Flamengo. Ele treinou o clube carioca durante os anos de 2012 e 2013, mas não conquistou nenhum título. Barbieri, que teve sua demissão oficializada na manhã desta sexta-feira, disputou 39 jogos no comando do Flamengo, com 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas.