Desfile do campeão: Barcelona celebra título pelas ruas da Catalunha

De volta à Catalunha após a vitória por 4 a 2 sobre o Deportivo La Coruña, o time do Barcelona foi às ruas da capital catalã na tarde desta segunda-feira para celebrar seu 25º título do Campeonato Espanhol e também o da Copa do Rei, conquistado na semana passada, num desfile em carro aberto. O time conquistou a Liga com três rodadas de antecedência e segue invicto na competição, com 26 vitórias e oito empates.

O capitão Andrés Iniesta, que anunciou que deixará o clube rumo ao futebol chinês ao final da temporada, e Lionel Messi, autor de três gols no Riazor, foram os atletas mais festejados do desfile. Philippe Coutinho e Paulinho também participaram da animada festa. Em sua primeira temporada no Barcelona, a dupla já conquistou dois títulos.