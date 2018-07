É uma ironia? Ou apenas uma forma de tentar fazer graça com a fama de cai-cai que recebeu após a Copa do Mundo? Na noite desta quarta-feira, enquanto o Brasil ainda tentava se recuperar da ausência do Mundial com o retorno do Campeonato Brasileiro, o principal jogador brasileiro, Neymar, lançou a hashtag #challengedafalta (desafio da falta, usando inglês e português juntos) em seu Instagram, na ferramenta stories.

Em um vídeo rodeado de crianças, o jogador do PSG, aos risos, diz “partiu, bateu… é falta”, enquanto as crianças se jogam no chão, lembrando o que ficou conhecido no mundo como Neymar Challenge, ou Desafio Neymar, em que pessoas pelo mundo se jogam no chão ao ouvir a palavra Neymar, em alusão aos muito momentos em que o atacante brasileiro tentou simular faltas na Copa.

Craque Neto apresentador do programa Os Donos da Bola, fazendo ”#NeymarChallenge” passando na sua TL. pic.twitter.com/aAQ3mG0hZs — Marco Red Devil 👹 (@MarcoRedDevil) July 14, 2018