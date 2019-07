Deputado convoca audiência sobre o VAR, mesmo sem poder apitar nada

O ex-árbitro de futebol e agora deputado Evandro Rogério Roman (PSD-PR) convocou uma audiência pública na Comissão de Esportes da Câmara para discutir o VAR. Sim, ele mesmo, o árbitro de vídeo. Na próxima terça-feira 9, em horário ainda a ser definido, Brasília será palco do um debate “sobre as regras no futebol e a inserção do sistema eletrônico de apoio à arbitragem”. O encontro terá a presença inclusive do presidente da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, o gaúcho Leonardo Gaciba.

Mas, afinal, a Câmara dos Deputados pode mudar as regras do futebol? “Não. Não temos competência para isso. Não foi cogitado. Como o futebol é patrimônio nacional, queremos ter um entendimento. Nada melhor do que fazer o esclarecimento na casa do povo”, disse o deputado Roman, pai da ideia.

Sem poder apitar nada no livro de regras do esporte, qual seria, então, a relevância da audiência? “Interesse público. Nem tudo o que passa pela Câmara é objeto de legislação. Muitas vezes é de esclarecimento. O esclarecimento do Moro aqui ontem foi assim. Situações que envolvem a ideologia de muitos. A audiência terá uma linha esclarecedora”, afirma o deputado paranaense, suplente de Ney Leprevost (PSD-PR), eleito com 67.909 votos.