Demolição de San Siro gera atrito de Inter e Milan com prefeitura de Milão

Principal estádio da cidade de Milão, o Giuseppe Meazza, ou San Siro, um dos palcos mais tradicionais do futebol europeu e que sedia jogos de Inter de Milão e Milan virou motivo de disputa entre os clubes e a prefeitura da cidade. O anúncio da demolição foi feito nesta segunda-feira, 24, pelo presidente do Milan, Paolo Scaroni, e o CEO da Inter de Milão, Alessandro Antonello, mas foi rechaçado pelo prefeito de Milão, Giuseppe Sala, horas depois.

Nesta segunda-feira, em Lausanne, na Suíça, a cidade de Milão em parceria com Cortina d’Ampezzo foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de inverno, em 2026. E o estádio San Siro foi selecionado pela cidade para ser uma das sedes das Olimpíadas, inclusive recebendo a cerimônia de abertura. “Em nosso dossiê, garantimos que San Siro continuará existindo em 2026. Se quisermos construir um novo estádio, decidiremos seu destino. Mas no momento as coisas são assim: em 2026 esse é o local da cerimônia de abertura dos Jogos “, confirmou o prefeito de Milão.

Scaroni, ao lado de Antonello, também em Lausanne, defenderam que a demolição do antigo estádio, para a construção do novo, aconteça já. “Vamos fazer um novo San Siro juntos ao lado do antigo na mesma área da concessão. O velho será derrubado e em seu lugar haverá novos edifícios”, disse Scaroni. “É um procedimento muito complicado. Seria bom se os Jogos Olímpicos fossem realizados no novo San Siro, mas não temos certeza”, completou o presidente do Milan.

A construção desse nova arena contrairia o dossiê enviado pela cidade ao Comitê Olímpico Internacional. Por isso, a ideia dos clubes entrou em conflito com os da prefeitura. “O Município de Milão é dono do estádio e temos um contrato de longo prazo com as duas equipes”, disse o prefeito da cidade, que não tem confiança de que um novo estádio fique pronto à tempo das Olimpíadas em 2026.

“Se decidirem construir um novo estádio no ano que vem, levará algum tempo de qualquer maneira. Eles também podiam esperar um pouco (para fazer o anúncio). Por enquanto, San Siro certamente ainda estará em pé em 2026”, completou.

O estádio de Milão foi palco de duas Copas do Mundo, em 1934 e 1990, além de quatro finais de Liga dos Campeões, a última em 2016.

Jogos históricos no Giuseppe Meazza