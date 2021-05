De Bruyne tem fraturas na face por choque na final da Champions

Durante a final da Liga dos Campeões do último sábado, 29, o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, foi protagonista de um forte choque com o zagueiro Rudiger, do Chelsea. Neste domingo, 30, o belga informou que fez alguns exames e está com múltiplas fraturas na maça do rosto, próximas ao olho esquerdo, e com o nariz quebrado. Ainda não se sabe o tempo de recuperação do atleta, o que coloca em risco sua participação na Eurocopa.

“Acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é fratura óssea aguda do nariz e fratura orbitária esquerda. Eu me sinto bem agora. Ainda estou decepcionado com ontem, obviamente, mas voltaremos”, escreveu De Bruyne, em suas redes sociais.

O lance aconteceu aos 12 minutos da etapa final, quando o jogador do City se chocou com o Rudiger, após disputa aérea, e levou a pior. O belga ficou por mais de três minutos deitado no campo e precisou ser substituído da partida no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal. Na saída de campo, De Bruyne foi às lagrimas. A partida terminou com a vitória do Chelsea por 1 a 0.

Vale destacar que o meia de 29 anos foi convocado pela seleção belga para a disputa da Eurocopa. A estreia da Bélgica está marcada para o dia 12 de junho contra a Rússia, em São Petersburgo.

