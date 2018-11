Danilo é homenageado e se despede do Corinthians: ‘É um até breve’

O meia Danilo concedeu nesta quinta-feira, 29, sua última entrevista coletiva como jogador do Corinthians. Apesar de ter declarado o desejo de jogar mais um ano pela equipe, o meia de 39 anos não terá o contrato renovado, mas pretende continuar jogando em outro clube em 2019.

O meia contou que conversou com a diretoria para voltar ao Corinthians como dirigente. “Tivemos uma conversa muito boa com Duílio (Monteiro Alves, diretor de futebol) e o Andrés (Sanchez, presidente). As portas estão abertas. Tudo na vida tem seu momento. Espero que seja um até breve. Voltar seria um sonho. Saí com as portas abertas e isso é o principal”, afirmou Danilo.

Após o treino desta quinta, os jogadores também prestaram homenagem ao veterano e todos posaram para foto. Danilo ainda não definiu em qual clube atuará, também não revelou se pretende retornar para seu time de origem, o Goiás. “Tem o jogo de domingo contra o Grêmio e na segunda-feira começarei a trabalhar para o ano que vem. Já estão me colocando em vários times. Por um lado é bom porque a gente vê que tem mercado”, comentou.

Danilo foi presenteado pela família com um quadro com a imagem dele em campo, sob forte chuva, no dia da vitória sobre o Bahia por 2 a 1 neste ano, no Campeonato Brasileiro. No jogo, ele marcou dois gols, um deles de bicicleta. O triunfo foi fundamental para afastar a equipe da zona de rebaixamento.

Em nove temporadas com o Corinthians, Danilo foi peça importante nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2012, e dos títulos brasileiros em 2011, 2015 e 2017.