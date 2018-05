Daniel Alves tem lesão confirmada e será reavaliado antes da Copa

O técnico Tite ganhou uma dor de cabeça, uma semana antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. O lateral-direito Daniel Alves realizou exames na manhã desta quarta-feira em Paris e foi constatada uma lesão no joelho direito que o manterá afastado por pelo menos três semanas, quando uma nova avaliação será feita. O jogador do PSG se lesionou na final da Copa da França, contra o Les Herbiers, nesta terça-feira, e corre risco de não disputar o Mundial.

Os testes desta quarta-feira apontaram um estiramento do ligamento lateral do joelho direito de Daniel Alves. Não será necessária a realização de cirurgia. “Após o traumatismo do joelho direito de Dani Alves, os exames realizados hoje mostraram uma alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero-externo. Sua condição requer um mínimo de três semanas de cuidados antes de nova avaliação”, informou nota divulgada pela assessoria do jogador

Tite anunciará a lista de convocados para a Copa na próxima segunda-feira, às 14h, na sede da CBF, no Rio. Com a indefinição sobre Daniel Alves, é possível que o técnico convoque um jogador a mais na lateral-direita (Fagner, do Corinthians, Danilo, do Manchester City, e Rafinha, do Bayern de Munique, brigam por vaga), e deixe o lateral do PSG em “stand-by” – uma pré-lista de 30 a 35 nomes será enviada a Fifa, mas não será divulgada pela CBF.

Caso possa retornar aos treinos dentro de três semanas, Daniel Alves pegaria o início da preparação da seleção em Londres, no CT do Tottenham, que começa a partir de 28 de maio. A estreia no Mundial será em 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.