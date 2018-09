Daniel Alves revela papo com Neymar: ‘Deixa de ser moleque para ser homem’

Um dos amigos mais próximos de Neymar, Daniel Alves deu declarações firmes sobre a conversa que teve com o companheiro de Paris Saint-Germain e seleção brasileira depois da decepção na Copa do Mundo. O lateral – que seria o capitão do Brasil, mas não foi à Rússia por estar lesionado -, acredita que Neymar amadureceu com as críticas.

“Algumas coisas acontecem na sua vida para você criar maturidade, essa consciência do que você tem que melhorar como pessoa, como profissional. Quando as coisas não estão perfeitas é quando você tem que dar um passo à frente, melhorar e se reinventar. Eu conversei bastante com o Neymar sobre esse aspecto. Acredito que ele está consciente e mais experiente”, afirmou Daniel Alves, em evento de lançamento da nova camisa do PSG.

“As porradinhas dadas nele criaram uma maturidade e vai se ver uma mudança de comportamento. Você deixa de ser moleque para ser homem. Quando começa a ser homem, suas decisões e atitudes são mais ponderadas e fortes. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Sempre falo que, se uma pessoa fala, duas falam, pode ser perseguição. Mas se um monte fala, alguma coisa errada estou fazendo”, observou.

“É hora de se reinventar e polir, melhorar. Todos nós temos falhas, mas ficar na falha é uma opção”, completou o jogador de 35 anos, em fase final de recuperação da lesão no joelho que o tirou do Mundial. Daniel voltou aos treinos na última quarta-feira após quatro meses afastado e deve voltar a atuar em outubro.