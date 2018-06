MOSCOU – Daniel Alves, que segundo o técnico Tite seria o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo se não tivesse sofrido a lesão no joelho que o tirou da competição, visitou na manhã desta quarta-feira o hotel da equipe, em Moscou, para transmitir força aos amigos. Às 15h (de Brasília), o Brasil decide uma vaga nas oitavas de final diante da Sérvia, na Arena do Spartak.

Muito querido pelos atletas, Daniel Alves foi bastante festejado durante sua rápida aparição no hotel.