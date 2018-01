Dani Alves: ‘Neymar precisava sair da sombra de Messi’

Em entrevista ao site da Fifa, o lateral Daniel Alves defendeu a decisão de Neymar de deixar o Barcelona para jogar a seu lado no Paris Saint-Germain. Para ele, o atacante acertou ao se transferir para “deixar a sombra de Messi” e ter uma experiência como principal jogador de uma equipe.

“Messi é o jogador mais influente no mundo do futebol. Neymar precisava sair um pouco da sombra dele. Jogar com Messi é algo único, a coisa mais incrível que pode acontecer, mas sempre gera a dúvida na sua mente se você é realmente bom ou fica bom por causa dele”, explicou o lateral, antes de fazer uma brincadeira com a rivalidade entre Argentina e Brasil.

“Sempre amei jogar com ele, mas é um argentino e Neymar e eu somos brasileiros. Mais cedo ou mais tarde teremos que nos enfrentar (risos). Acredito que você tem melhores chances individuais ficando um pouco longe dele. Foi importante para o desenvolvimento de Neymar e para o Brasil ele seguir seu próprio caminho”.

O jogador também surpreendeu ao falar que seu melhor amigo no futebol foi o goleiro Márcio, com quem jogou no Bahia, no começo de sua carreira, quando passou por algumas dificuldades. O lateral também citou Neymar, mas disse que o atacante é mais como um irmão do que um amigo.