Cuiabá empata com Atlético-AC e é último a garantir acesso à Série B

O Cuiabá disputará pela primeira vez em sua história a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019. A equipe mato-grossense empatou em 2 a 2 com o Atlético Acriano no jogo de volta das quartas de final da Série C, na noite desta segunda-feira, e tornou-se a última equipe a garantir acesso, após Botafogo-SP, Bragantino e Operário. O time também se classificou para a semifinal da terceira divisão, para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto.

A partida foi disputada no estádio Florestão, em Rio Branco, capital do Acre. Como havia vencido o jogo de ida, na Arena Pantanal, por 2 a 0, a equipe visitante poderia até perder por um gol de diferença para conseguir a vaga. Alê e Bruno Sávio marcaram os gols do time de Mato Grosso, que abriu 2 a 0. O empate veio com dois gols, de Rafael Barros e Diego, no fim.

As semifinais começam no próximo final de semana. O Cuiabá recebe o Botafogo-SP na Arena Pantanal. A decisão da vaga na final, na próxima semana, acontece no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O outro duelo será entre Bragantino e Operário-PR. A primeira partida será em Bragança Paulista e a volta em Ponta Grossa.