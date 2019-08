A Uefa anunciou nesta quinta-feira, 15, os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do ano na temporada europeia: Cristiano Ronaldo, da Juventus, Virgil Van Dijk, do Liverpool, e Lionel Messi, do Barcelona. O vencedor será anunciado no Principado de Mônaco, em 29 de agosto, pouco antes do sorteio da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões.

A entidade europeia também revelou a posição dos outros sete finalistas ao prêmio de melhor do ano. O goleiro brasileiro Alisson Becker, campeão da Champions League com o Liverpool, foi o quarto mais votado, seguido pelos colegas de clube Sadio Mané e Mohamed Salah. O último vencedor do prêmio foi o croata Luka Modric, do Real Madrid, que este ano nem sequer integrou a pré-lista de indicados.

A disputa entre os três finalistas não tem um franco favorito. Messi conquistou a chuteira de ouro da Europa com 36 gols na liga espanhola, da qual foi campeão com o Barcelona, e também goleador da Liga dos Campeões com 12 tentos, mas seu time caiu na semifinal com uma goleada por 4 a 0 para o Liverpool. O argentino de 32 anos já venceu o prêmio da Uefa em 2011 e 2015.

Cristiano Ronaldo, jogador do ano da Uefa em 2014, 16 e 2017, conquistou o Campeonato Italiano com a Juventus e a Liga das Nações com Portugal, mas a equipe italiana foi eliminada da Champions pelo Ajax nas quartas de final. Já o defensor holandês Van Dijk foi campeão europeu com o Liverpool, eleito melhor jogador da final e melhor jogador do Campeonato Inglês (e vice-campeão). O trio também integra a lista de dez finalistas ao prêmio The Best, da Fifa; cujo vencedor será anunciado no dia 23 de setembro, em Milão, na Itália.

Entre as mulheres, o campeão europeu Lyon, da França, domina totalmente o prêmio da Uefa. As concorrentes são a lateral-direita inglesa Lucy Bronze, da atacante norueguesa Ada Hegerberg e da meia francesa Amandine Henry. Nenhuma brasileira figurou no ‘top-10’.

