Cristiano Ronaldo: ‘Sou robozão, mas com mobilidade’

O craque Cristiano Ronaldo concedeu entrevista ao canal brasileiro de YouTube Desimpedidos neste domingo e falou sobre sua boa relação com o Brasil. Muito simpático durante a conversa com o apresentador Fred, seu fã incondicional, o atacante do Real Madrid citou alguns clubes do país e disse conhecer o apelido “robozão”, dado por torcedores brasileiros.

“Sim, sei que me chamam de robozão. E meu filho é o robozinho”, divertiu-se, citando as piadas com seu herdeiro, Cristiano Júnior. E disse não se sentir ofendido. “Não tem problema não, robozão tem mobilidade.” O craque disse conhecer o canal por meio de Marcelo e de seu filho, que “está sempre no Ipad.”

Fred: o pessoal te chama de robozão lá Cris: E o meu filho robozinho pic.twitter.com/AInGIHJSUL — Jéssica ✠ (@jessiCR7) February 25, 2018

Cristiano disse saber imitar bem o sotaque dos brasileiros (“É nóis, pô!”, exclamou) e falou de sua relação com o país. “A história do Brasil é muito parecida com Portugal. Conheço muito a cultura brasileira, porque já fui lá muitas vezes, fui a São Paulo, ao Rio de Janeiro, jogo com brasileiros, tenho muitos amigos. É um país irmão, gosto muito do Brasil”.

Questionado sobre os clubes brasileiros que conhece, citou dois, mas disse conhecer vários. “Flamengo, Grêmio… são todas equipes muito conhecidas, acompanho muito o futebol brasileiro, conheço muitos jogadores, e sei que o potencial é muito bom.” Mas negou que tenha desejo de atuar no Brasil. “Nesse momento, prefiro jogar na Europa.”