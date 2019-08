Cristiano Ronaldo ou Messi? Estudo belga aponta quem é o melhor

Comparações no esporte são inevitáveis – e deliciosas. Há mais de uma década, o embate mais famoso do futebol envolve Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, ambos com cinco troféus Bolas de Ouro. As discussões em programas esportivos e em bares não conseguem sanar a dúvida sobre quem é melhor, mas pesquisadores belgas da Universidade Católica de Lovaina criaram uma fórmula para tentar resolver o impasse.

O algoritmo utilizado por eles leva em consideração todas as ações com bola dos jogadores dentro de campo, do passe às chances de gol criadas, com objetivo de ir além dos simples dados de gols e assistências, e avaliar o real impacto do atleta em uma partida.

“O número de gols não é o melhor parâmetro se você considerar que, em média, há mais de 1.600 ações em uma partida. É por isso que nosso computador leva em conta todas as ações com bola”, disse Jesse Davis, professor do departamento de computação científica, ao portal da universidade.

Com a criação do VAEP (valor de ações por probabilidades estimadas, na tradução do inglês), os pesquisadores mediram as atuações de Messi e Cristiano Ronaldo da temporada 2013/14 até 2017/18 e concluíram: o argentino de 32 anos leva a melhor. Eles explicam que o português tem menos ações em uma partida, apesar do alto valor por ação realizada. Messi, porém, tem um alto número de ações e também de valor por jogada.

Na última temporada, Lionel Messi acumulou uma média VAEP de 1.21 por jogo, enquanto Cristiano, em seu primeiro ano na Juventus, teve mais dificuldades e somou apenas 0.61 no VAEP. O belga Eden Hazard, inclusive, teve melhor rendimento que o português na temporada passada, sua última pelo Chelsea, com 0,64 no algoritmo de ações com bola.