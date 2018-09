Cristiano Ronaldo e Messi faltam à cerimônia do Fifa ‘The Best’ 2018

O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o argentino Lionel Messi, do Barcelona, vencedores dos últimos dez títulos de melhor do mundo – cinco para cada – não compareceram ao evento da Fifa The Best 2018 nesta segunda-feira. O português está entre os três indicados ao prêmio de melhor do mundo, enquanto Messi ficou de fora.

O atacante da Juventus alegou que prefere ficar na Itália para se preparar para o próximo jogo da Juventus, contra o Bologna, na próxima quarta, às 16h (de Brasília). Já Lionel Messi, que concorre ao prêmio Puskás, faltou ao evento por problemas pessoais, segundo informações do jornal catalão Mundo Deportivo.

Vencedor de cinco títulos de melhor do mundo, Cristiano Ronaldo também faltou à cerimônia de entrega do prêmio de melhor da Uefa no último mês de agosto. Na ocasião, o português perdeu o troféu para seu ex-companheiro de Real Madrid, o croata Luka Modric, também favorito para vencer o The Best da Fifa.