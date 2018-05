Cristiano Ronaldo diz ter ‘idade biológica de 23 anos’

Na semana da decisão da Liga dos Campeões, o atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, disse que se sente uma década mais jovem do que seus 33 anos de idade, e não tem planos de diminuir o ritmo. “Neste momento tenho uma idade biológica de 23 anos”, afirmou o português, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, em entrevista ao programa de televisão espanhol El Chiringuito nesta quarta-feira.

“Ainda tenho muito tempo de sobra, consigo continuar jogando até os 41 anos. Estou me sentindo bem, feliz, não posso me queixar. Vamos disputar outra final no sábado e os torcedores me apoiam”, acrescentou o jogador, referindo-se à decisão da contra o Liverpool, em Kiev, na Ucrânia.

Cristiano Ronaldo é o artilheiro do torneio pelo sexto ano seguido, com 15 gols em 12 jogos. Caso marque contra o Liverpool em Kiev, se tornará o primeiro jogador a fazer gols em quatro decisões da competição. Mohamed Salah e Roberto Firmino, ambos do time inglês, são os vice-artilheiros da Liga dos Campeões, com 10 gols.