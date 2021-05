Covid-19: no Paraguai, Atlético-GO recebe vacina doada pela Conmebol

O Atlético-GO foi o primeiro clube brasileiro a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, disponibilizada pela Conmebol por meio de doação do laboratório chinês Sinovac. A imunização dos 44 integrantes da delegação aconteceu em Assunção, no Paraguai, país-sede da entidade, pouco depois da vitória por 2 a 1 do Atlético sobre o Libertad, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 8,90 reais por mês!

Os atletas e demais funcionários retornaram ao hotel, foram vacinados e, em seguida, iniciaram a viagem de volta para o Brasil em voo fretado. Em entrevista à Rádio Sagres, o presidente do clube, Adson Batista, disse não saber como nem onde o time receberá a segunda dose do imunizante.

Todos os membros da delegação do Atlético Goianiense foram vacinados na sede da @CONMEBOL após o jogo desta noite. Outras delegações que jogaram nesta noite em Assunção também receberam a primeira dose. Momento de grande felicidade para todos do clube! 🇹🇹 #VacinaSim pic.twitter.com/vVSl1UAhvU — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 7, 2021 Continua após a publicidade

O plano da Conmebol de obter vacinas para as equipes e assim diminuir os riscos de paralisar as competições que organiza (Copa Libertadores, Sul-Americana e, sobretudo, a Copa América), gerou enorme controvérsia, pois “fura a fila” da vacinação e dá preferência, na maioria dos casos, a pessoas mais jovens e, portanto, fora do chamado grupo de risco.

A intenção inicial da entidade era comprar as vacinas, mas acabou conseguindo 50.000 doses por meio de doação junto ao laboratório chinês, em acordo que envolveu churrasco com políticos e até uma camisa do Barcelona autografada por Lionel Messi como mimo.

Não há previsão de quando outras equipes brasileiras serão vacinadas. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já se posicionou contra a imunização do elenco do clube carioca. A Confederação Brasileira de Futebol precisa de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber as doses em solo brasileiro.