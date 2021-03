Covid-19: Corinthians tem novo surto com 19 casos confirmados

O elenco do Corinthians foi atingido por um novo surto de coronavírus. O clube confirmou na tarde desta terça-feira, 2, após pedido de revisão de exames junto ao laboratório Alra Diagnósticos, que teve 19 casos positivos para Covid-19. Estão entre eles jogadores, integrantes da comissão técnica, funcionários e membros da diretoria, que já iniciaram o isolamento.

Ao todo, oito atletas foram infectados: os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fabio Santos e Fagner, o zagueiro Raul Gustavo, os meio-campistas Gabriel e Ramiro, além do atacante Cauê. Desses, cinco são considerados titulares da equipe e ficarão fora do clássico com o Palmeiras nesta quarta-feira, 3, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

“Pedimos ao laboratório pela revisão de exames, para evitar falsos positivos. O caso que mais nos preocupou foi o do Cauê, com perda de paladar, olfato, febre, o restante está bem. Agora, ficarão, pelo menos, dez dias afastados dos treinamentos, mas dependendo pode chegar a duas semanas”, disse a PLACAR o consultor médico do clube, Joaquim Grava.

Os exames foram realizados na segunda-feira e tiveram os resultados divulgados nesta terça. O clube pediu por uma revisão nos resultados devido a um erro de diagnósticos em janeiro, que apontou dez falsos positivos, tirando os jogadores do confronto com o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, após contraprova, todos os testes acusaram negativo.

O clube tem 18 atletas inscritos na lista A e mais 11 na lista B, que permite número ilimitado de nomes, mas é destinado a jogadores jovens. No regulamento, é permitido que apenas sete atletas desta categoria possam ir a campo de forma simultânea.