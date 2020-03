Coronavírus: com Real Madrid em quarentena, Liga espanhola é suspensa

A Liga espanhola decidiu nesta quinta-feira, 12, suspender o campeonato de futebol do país por pelo menos duas semanas devido à pandemia de coronavírus, depois que todo o time do Real Madrid foi colocado em quarentena em função do diagnóstico positivo de um dos jogadores de basquete do clube e de “possíveis outros casos em atletas de outros clubes”.

“LaLiga considera que se apresentam as circunstâncias para a próxima fase do protocolo de atuação contra o Covid-19. Em consequência se estabelece a suspensão, ao menos, das próximas duas rodadas”, informou La Liga o campeonato em um comunicado.

A suspensão pelas duas próximas semanas “será reavaliada após o fim das quarentenas decretadas nos clubes afetados e de outras possíveis situações que possam acontecer”.

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira que um “jogador da equipe de basquete apresentou resultado positivo após os testes realizados de coronavírus Covid-19”. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador em questão é o americano Trey Thompkins.

O clube determinou a quarentena tanto da equipe de basquete como do time de futebol, pois os dois elencos compartilham instalações na “Cidade Real Madrid”, informou a equipe merengue em um comunicado. Diversos outros campeonatos estão suspensos pelo mundo, como as ligas francesa e italiana, e também a NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos.