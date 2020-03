Coronavírus: Campeonato Inglês mantém jogos e com torcida

Enquanto a maioria das grandes ligas e federações esportivas do mundo vem anunciando o adiamento ou a menos a realização de jogos com portões fechados, o Campeonato Inglês surpreendeu ao informar nesta quinta-feira 12 que seus próximos jogos estão normalmente mantidos e com a presença de torcedores nos estádios.

A medida foi tomada depois de um pronunciamento do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que apesar do número crescente de casos na ilha (quase 600 infectados e dez mortes), afirmou que as escolas devem permanecer abertas, eventos esportivos devem ser realizados e que apenas pessoas com sintomas devem se isolar voluntariamente por sete dias.

“Após a atualização mais recente do governo divulgada nesta tarde, todos os jogos da Premier League seguirão em frente, conforme previsto neste fim de semana. Embora o primeiro-ministro tenha aconselhado que todos os eventos esportivos devam ocorrer normalmente por enquanto, ele também indicou que o governo está considerando proibir grandes eventos públicos, como equipamentos esportivos”, afirmou a Premier League, em comunicado.

“Portanto, continuamos a trabalhar em estreita colaboração com nossos clubes, governo, federações e outras partes interessadas relevantes para garantir que planos de contingência adequados estejam em vigor quando as circunstâncias mudarem. O bem-estar dos jogadores, funcionários e torcedores é de suma importância e continuaremos a seguir as diretrizes de Saúde Pública da Inglaterra”, completou a liga.

Nos últimos dias, diversos jogos no continente foram adiados ou realizados com portões fechados. Na Inglaterra, a única mudança ocorreu na partida entre Arsenal e Manchester City, que deveria ter ocorrido na última quarta-feira 11, mas foi adiado por precaução, pois vários jogadores do clube londrino mantiveram contato com o empresário Evangelos Marinakis, dono do clube grego Olimpiakos, que foi diagnosticado com coronavírus.

Técnico do Arsenal é diagnosticado com coronavírus

Minutos após o pronunciamento da Premier League, o Arsenal soltou um comunicado em seu site oficial confirmando que o técnico Mikel Arteta contraiu o coronavírus. O clube teve que fechar o seu centro de treinamento e os profissionais que tiveram contato com o treinador espanhol recentemente estão isolados, seguindo as orientações das autoridades inglesas.