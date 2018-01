Corinthians perde para a Ponte Preta na estreia do Paulistão

Atual campeão estadual, o Corinthians iniciou nesta quarta-feira sua participação no Campeonato Paulista 2018 com uma derrota por 1 a 0 diante da Ponte Preta, no Estádio do Pacaembu. O gol da vitória do time de Campinas foi marcado por Fábio Saraiva, aos 24 minutos do segundo tempo. O Corinthians ainda viu o meia Jadson desperdiçar a chance do empate, após perder um pênalti aos 30 minutos, defendido pelo goleiro Ivan, da Ponte Preta. O Corinthians teve até bom volume de jogo e criou algumas oportunidades, mas foi incapaz de superar uma bem montada Ponte Preta.

O resultado foi uma espécie de vingança dos campineiros, derrotados na final do Paulistão do ano passado, mostrando mais uma vez a dificuldade do Corinthians em reagir após sair atrás do placar. Já a Ponte Preta, além da excelente participação de Saraiva, autor do gol, houve muita dedicação dos outros atletas, a maioria sofrendo com câimbras ao final do duelo, segurando o adversário mesmo com um jogador a mais.

Na próxima rodada, o Corinthians terá pela frente o São Caetano, teoricamente como visitantes, mas novamente no Pacaembu e com maioria na torcida. O duelo será às 19h30 do domingo. Já a Ponte Preta enfrenta o Linense, no Moisés Lucarelli, em Campinas, no mesmo dia e horário.

Santos vence sem sustos

Considerado por muitos como a quarta força deste ano entre os grandes clubes paulistas, o Santos estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Sem muitas dificuldades, o time do técnico Jair Ventura derrotou o Linense por 3 a 0, fora de casa, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

O destaque da partida foi o atacante Arthur Gomes, que veio do banco de reservas para abrir o placar e, no segundo tempo, sacramentar o resultado. Rodrigão, com uma pancada de muito longe, também deixou o dele. Com o triunfo, o Santos sai na frente no Grupo D, que também tem Red Bull Brasil, Botafogo e Mirassol.

Reservas do São Paulo perdem na estreia

Com um time repleto de reservas, o São Paulo começou com derrota sua participação no Paulistão, perdendo por 2 a 0 para o São Bento, em Sorocaba. Anderson Cavalo saiu do banco e, em sua primeira jogada, abriu o placar para os donos da casa após cruzamento de Régis, que aproveitou falhas de marcação de Maicosuel e Rony, aos 23 minutos do segundo tempo. Maicon Souza, em uma jogada bem ensaiada de falta, fechou o placar aos 41.

Neste sábado, o São Paulo tentará a reabilitação, recebendo o Novorizontino, no Estádio do Morumbi, às 19h. Mas ainda não será nesta partida que o torcedor são-paulino poderá ver em campo os novos reforços, o atacante Diego Souza e o zagueiro Anderson Martins, além do meia Cueva. Segundo o técnico Dorival Júnior, os três ainda estão abaixo dos demais jogadores do elenco em termos físicos e não serão escalados.

Outros resultados

Confira os demais resultados e os jogos desta quinta-feira pelo Campeonato Paulista:

Quarta-feira – 17/1

Red Bull Brasil 0 x 0 Ferroviária

Novorizontino 3 x 1 Mirassol

Ituano 3 x 1 São Caetano

Quinta-feira – 18/1

19h30 – Bragantino x Botafogo

19h30 – Palmeiras x Santo André

(Com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)