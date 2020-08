Corinthians e Palmeiras empatam no primeiro jogo da final do Paulista

Terminou sem gols o aguardado clássico entre Corinthians e Palmeiras, em um duelo truncado e de pouca inspiração, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians, na noite desta quarta-feira, 5. O jogo de volta acontece no próximo sábado 8, no Allianz Parque.

O primeiro tempo foi equilibrado, com mais chances para o Corinthians. O goleiro Weverton fez duas grandes defesas em finalizações de Ramiro e Mateus Vital. O Palmeiras equilibrou nos minutos finais, mas a defesa corintiana rebateu bem os cruzamentos.

O técnico alviverde Vanderlei Luxemburgo manteve seu hábito de mexer no time no intervalo e mandou a campo dois jogadores com passagens pelo rival: Bruno Henrique e Willian nas vagas de Ramires e Luiz Adriano. O Palmeiras melhorou e dominou a segunda etapa, mas o jogo se manteve muito ruim, sem chances claras.

O jogo de volta será uma reedição da decisão de 2018, vencida pelo Corinthians. Se alcançar o feito novamente, o clube alvinegro igualará um recorde que já dura 101 anos, desde que o Club Athletico Paulistano se tornou o primeiro e único tetracampeão paulista de forma consecutiva. Já o Palmeiras tenta encerrar um jejum que já dura 12 anos no Estadual – os últimos quatro títulos, em 1993, 1994, 1996 e 2008 vieram sob o comando de Luxemburgo.