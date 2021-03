Paulistão: Corinthians e Palmeiras empatam com gols de jovens talentos

Corinthians e Palmeiras empataram em 2 a 2 em partida válida pela segunda rodada pelo Campeonato Paulista 2021, na Neo Química Arena, na noite nesta quarta-feira, 3. Os dois times entraram em campo com diversos desfalques e formações repleta de jovens – o time alvinegro devido a um surto de Covid-19 no elenco, enquanto o alviverde poupou titulares visando a final da Copa do Brasil contra o Grêmio.

Sob forte chuva no primeiro tempo, o Palmeiras abriu o placar com Lucas Lima, e ampliou na sequência com o jovem Gabriel Silva, de 18 anos. O temporal apertou e o Corinthians reagiu, no fim do primeiro tempo, com gol de Mateus Vital. O empate veio logo no início do segundo tempo, com gol de outro garoto da base, Rodrigo Varanda, também de 18 anos.

O jogo entrou para a história como o primeiro dérbi apitado por uma mulher, a árbitra Edina Alves Batista, que recentemente fez história também ao ser escalada para o Mundial de Clubes FIFA. Ela teve ótima atuação e foi parabenizada em campo por integrantes das duas equipes.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Allianz Parque. Já o Corinthians recebe a Ponte Preta em casa pela terceira rodada do Paulistão.