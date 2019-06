Copa Sul-Americana anuncia datas dos confrontos das oitavas de final

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que conta com quatro times brasileiros em disputa. Os jogos, de ida e volta, serão realizados somente em julho, após a Copa América, no Brasil, de 14 de junho a 7 de julho.

As equipes nacionais vão entrar em campo somente no fim de julho, na semana do dia 23. O primeiro a entrar em campo será o Fluminense, contra o Peñarol, justamente nesta data, às 21h30, em Montevidéu. A partida da volta será no dia 30 do mesmo mês, no Rio de Janeiro, no mesmo horário.

Confira as datas e os horários dos jogos:

Jogos de ida:

09/07

Royal Pari (BOL) x La Equidad (COL)

10/07

Caracas (VEN) x Independiente del Valle (EQU)

11/07

Colón (ARG) x Argentinos Juniors (ARG)

23/07

Peñarol (URU) x Fluminense (21h30)

Zulia (VEN) x Sporting Cristal (PER).

24/07

Botafogo x Atlético-MG (21h30)

25/07

Independiente (ARG) x Universidad de Quito (EQU)

Corinthians x Montevideo Wanderers (URU) (21h30)

Jogos de volta:

16/07

La Equidad (COL) x Royal Pari (BOL)

17/07

Independiente del Valle (EQU) x Caracas (VEN)

18/07

Argentinos Juniors (ARG) x Colón (ARG)

30/07

Fluminense x Peñarol (URU) (21h30)

Sporting Cristal (PER) x Zulia (VEN)

31/07

Atlético-MG x Botafogo (21h30)

01/08

Universidad de Quito (EQU) x Independiente (ARG)

Montevideo Wanderers (URU) x Corinthians (21h30)