Copa: lances analisados com árbitro de vídeo serão mostrados em telões

A Fifa informou nesta quarta-feira que espectadores das partidas da Copa do Mundo poderão ver replays dos lances que forem revisados pelo árbitro de vídeo. As imagens serão mostradas nos telões dos estádios logo depois que os árbitros revisarem a jogada. Em março, a Ifab, órgão que cria as regras do futebol, aprovou o uso da tecnologia do árbitro de vídeo no Mundial da Rússia. O sistema já está sendo usado para testes no Campeonato Italiano e Alemão, entre outras competições.

O chefe de tecnologia da Ifab, Sebastian Runge, disse que o sistema foi introduzido para garantir que os espectadores de partidas da Copa saibam o que está acontecendo. Um membro da Fifa na sala de operações de vídeo irá informar o operador do telão do estádio e emissoras assim que o árbitro estiver em comunicação com o árbitro de vídeo sobre uma decisão.

“Não queremos que o árbitro seja influenciado pela torcida, por isso só mostraremos o lance depois da decisão”, disse Runge. “A única coisa que pode realmente falhar é a conexão entre o sistema de comunicações no estádio e o sistema no Centro Internacional de Transmissão, em Moscou”.