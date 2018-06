Em coletiva concedida neste sábado, o médico Rodrigo Lasmar confirmou o corte de Douglas Costa para o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia, na próxima quarta-feira, em Moscou, pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo. O jogador, com lesão no músculo posterior da coxa direita, ficará em Sochi, ao lado do lateral Danilo e não viajará à capital russa.

Douglas Costa tem uma lesão na perna oposta à lesão que o atingiu antes da disputa do Mundial. A nova contusão foi adquirida aos 39 minutos do segundo tempo da vitória de 2 a 0 contra a Costa Rica, na última sexta-feira.