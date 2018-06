Copa do Mundo: Alemanha divulga lista final sem Sané e com Neuer

O ponta Leroy Sané ficou fora da lista final da seleção alemã para a Copa do Mundo, divulgada pelo técnico Joachim Löw, nesta segunda-feira. O goleiro Manuel Neuer, lesionado durante boa parte da temporada, foi incluído entre os 23 jogadores que seguirão para a Rússia para defender o título conquistado há quatro anos no Brasil.

Neuer foi convocado apesar de só ter disputado um jogo oficial, o amistoso contra a Áustria na última sexta-feira – ele quebrou um osso do pé em setembro. Sané, de 22 anos – campeão inglês pelo Manchester City -, foi excluído. “Foi uma decisão muito apertada entre ele e Julian Brandt”, disse Löw. Também foram cortados o goleiro Bernd Leno, o atacante Nils Petersen e o zagueiro Jonathan Tah.

Na Copa do Mundo, a Alemanha estreia dia 17, contra o México. Também estão no Grupo F Suécia e Coreia do Sul.

Confira a lista final da Alemanha:

Goleiros

Manuel Neuer – Bayern de Munique (Alemanha)

Marc-André ter Stegen – Barcelona (Espanha)

Kevin Trapp – Paris Saint Germain (França)

Defensores

Jérôme Boateng – Bayern de Munique (Alemanha)

Mats Hummels – Bayern de Munique (Alemanha)

Joshua Kimmich – Bayern de Munique (Alemanha)

Niklas Süle – Bayern de Munique (Alemanha)

Mathias Ginter – Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Jonas Hector – Colônia (Alemanha)

Marvin Plattenhardt – Hertha Berlim (Alemanha)

Antonio Rüdiger – Chelsea (Inglaterra)

Meias

Julian Brandt – Bayer Leverkusen (Alemanha)

Julian Draxler – Paris Saint-Germain (França)

Leon Goretzka – Schalke 04 (Alemanha)

Ilkay Gündogan – Manchester City (Inglaterra)

Sami Khedira – Juventus (Itália)

Toni Kroos – Real Madrid (Espanha)

Thomas Müller – Bayern de Munique (Alemanha)

Sebastian Rudy – Bayern de Munique (Alemanha)

Marco Reus – Borussia Dortmund (Alemanha)

Mesut Özil – Arsenal (Inglaterra)

Atacantes

Mario Gómez – Stuttgart (Alemanha)

Timo Werner – RB Leipzig (Alemanha)

(com Reuters)