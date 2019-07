Copa América: o Gre-Nal de artilheiros em Porto Alegre

PORTO ALEGRE – A Arena do Grêmio recebe um clássico na noite dessa quarta-feira, 3. Não, o time da casa e o rival Internacional não vão se enfrentar. A partida é o clássico do Pacífico entre Chile e Peru para definir o adversário do Brasil na final da Copa América. Os clubes gaúchos não estarão em campo, mas serão representados pelos artilheiros das duas seleções. O duelo reúne o chileno Eduardo Vargas, que jogou do lado azul da cidade, contra o peruano Paolo Guerrero, atacante do elenco colorado.

Vargas passou pelo Grêmio em 2013 sem muito brilho. Em 37 partidas, só marcou nove gols. Atualmente joga no Tigres do México. Guerrero estreou pelo Internacional esse ano e marcou três vezes em 13 partidas. No estádio do duelo pela semifinal da Copa América, o chileno marcou três gols com a camisa do time gaúcho, enquanto o peruano só fez um, quando ainda jogava pelo Corinthians, em 2013.

Eduardo Vargas e Paolo Guerrero são os dois maiores artilheiros em atividade da Copa América. Em tempos de Messi, Suárez, Cavani e Neymar, são os dois atacantes menos badalados que ficaram com os últimos três prêmios de melhor marcador da competição e somam 12 bolas na rede cada um.

Na disputa entre os dois goleadores, se algum deles marcar duas vezes, vira o maior artilheiro dos últimos 60 anos da Copa América. Entre os nove primeiros colocados da lista centenária, só o argentino Gabriel Batistuta não jogou na primeira metade do século passado.

Se uma parte da torcida do Internacional vai torcer pelo Peru por causa do seu artilheiro, um dos maiores ídolos da história do clube chamou os colorados para apoiarem o outro lado. Elias Figueroa foi zagueiro da equipe na conquista dos títulos brasileiros de 1975 e 1976 e quer ver um mar vermelho no estádio gremista.