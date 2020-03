Conmebol pede à Fifa adiamento da estreia das Eliminatórias da Copa

A Conmebol solicitou, na noite desta quarta-feira, 11, o adiamento das duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, por causa do surto de coronavírus. A carta foi endereçada à Fifa, entidade máxima do futebol e responsável por organizar a competição.

O documento, divulgado no site da Conmebol nos últimos minutos do dia, foi enviada para a secretária geral da Fifa, Fatma Samoura. Os sul-americanos pedem para que os encontros previstos para o final do mês de março sejam remarcados, já que até o Congresso da Fifa mudou de data por causa da pandemia.

A preocupação da Conmebol é com os atletas que atuam na Europa e são grande parte dos elencos das 10 seleções sul-americanas que disputam as Eliminatórias do continente. Todas as entidades, inclusive, foram consultadas, de acordo com a carta, e apoiam a decisão.

PLACAR procurou a Fifa e a Conmebol para esclarecer se os encontros já estão cancelados ou a decisão ainda em fase de análise. As duas entidades responderam que a bola está com a Fifa, que irá considerar se mantém a programação inicial ou aceita o pedido de adiamento.