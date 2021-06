Conmebol divulga nova tabela da Copa América; Maracanã só na final

A Conmebol divulgou a tabela reformulada para a disputa da próxima edição da Copa América, que acontecerá novamente no Brasil após a suspensão dos governos de Colômbia e Argentina, sedes iniciais da competição. O jogo de abertura acontece no dia 13, um dia antes da data prevista antes das mudanças, entre Brasil e Venezuela, às 18 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Depois, a seleção enfrenta Peru e Colômbia, ambos os jogos no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nos dias 17 e 23, respectivamente. A primeira fase será finalizada diante do Equador, no Olímpico, em Goiânia, no dia 27.

A divisão dos grupos se manteve a mesma. No grupo A estão Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai. O Brasil, no grupo B, tem ao seu lado Venezuela, Peru, Colômbia e Equador.

A fórmula de disputa também não mudou. Somente a pior campanha de cada grupo está eliminada para a fase eliminatória, de mata-matas. A final está agendada para o Maracanã, no dia 10 de julho, único jogo que receberá o estádio.

Assim serão jogadas as partidas da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏆 Falta cada vez menos! ⚽💪🏻​#VibraOContinente pic.twitter.com/yQsnkomAvb — Copa América (@CopaAmerica) June 3, 2021

O Mané Garrincha, com oito partidas, será o palco mais utilizado na nesta edição. O Olímpico, em Goiânia, e o Nilton Santos, no Rio de Janeiro, receberão sete. A Arena Pantanal, em Cuiabá, terá cinco jogos.

Antes de estrear, a seleção comandada pelo técnico Tite fará dois jogos, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que acontecem nos próximos dias 4 e 8, contra Equador e Paraguai, respectivamente.

