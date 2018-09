O Comitê Organizador da Copa América 2019, sediada pelo Brasil, confirmou nesta terça-feira que o Estádio do Morumbi, do São Paulo, receberá o jogo de abertura – com a seleção brasileira em campo – da 46ª edição da competição.

A nota divulgada pelo Comitê também informa que o Maracanã sediará a final da Copa América, enquanto a Arena do Grêmio e o Mineirão receberão as semifinais. O Allianz Parque, do Palmeiras, e a Arena Fonte Nova, na Bahia, também serão sedes de jogos.

As seleções da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela estão confirmas nesta edição da Copa América, que também contará com dois convidados: Japão e Catar. O torneio será disputado entre os dias 14 de junho e 7 de julho de 2019 em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre.