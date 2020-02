Conheça o Inter Miami, o time de David Beckham que estreia na MLS em 2020

A Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos, abre sua 25ª edição neste fim de semana. A temporada 2020 marcará a estreia de dois novos clubes, o Nashville SC e o Inter Miami CF – o último tem como dono ninguém menos que o ex-jogador inglês David Beckham, antiga estrela da MLS. O Inter Miami estreia no domingo, 1º de março, às 19h30 (de Brasília), fora de casa, diante do Los Angeles FC. A partida será transmitida com exclusividade na plataforma de streaming do DAZN.

A nova empreitada do eterno popstar do futebol é voltada especialmente para a enorme comunidade latina da Flórida, o que fica claro no nome da equipe, em espanhol: Club Internacional de Fútbol Miami. Fundado em janeiro de 2018, a equipe tem as cores preta e rosa, que representam a “alma vibrante da Flórida”. Em seu escudo, destacam-se garças, símbolos de “liberdade, poder, proteção e paciência”, segundo o clube.

“Amei jogar esse jogo, mas nunca quis ser treinador ou dirigente. Ter a chance de ser dono de um time, ainda mais numa cidade incrível como Miami, me seduziu”, afirmou Beckham em entrevista recente ao apresentador americano Jimmy Fallon. Ele negou que um de seus primeiros objetivos seja contratar estrelas internacionais como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

“Temos grandes oportunidades em Miami e tivemos contato com vários jogadores. Como qualquer dono, é claro que gostaria de ter os melhores. Tenho muita admiração por Cristiano e Messi e trazer nomes como esses seria ótimo, mas no momento temos um bom elenco. Uma das lições que aprendi com Alex Ferguson, meu treinador no Manchester United, foi que os reforços devem se encaixar à filosofia do clube, não importa se são estrelas ou não.”

Recentemente, o Inter Miami fechou um acordo de patrocínio com o governo do Catar – a amizade de Beckham com Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, time pelo qual Beckham se aposentou em 2013, foi decisiva para o acordo. Segundo o diário britânico The Sun, o país do Oriente Médio investirá cerca de 180 milhões de libras (mais de 1 bi reais).

No entanto, por enquanto o Inter Miami tem um elenco modesto e que não deve brigar pelo título. A contratação de maior impacto foi a do meia Rodolfo Pizarro, da seleção mexicana, contratado junto ao Monterrey. Também do clube mexicano chegou o treinador do time, o uruguaio Diego Alonso. Chegaram ainda duas jovens promessas argentinas: o meia Matías Pellegrino, do Estudiantes, e o atacante Julián Carranza, do Banfield, ambos de 19 anos.

O clube jogará suas duas primeiras temporadas na MLS no Inter Miami CF Stadium, antigo Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, a cerca de 40 km de Miami, até a construção de seu novo estádio, o Freedom Park, que terá capacidade para 25.000 pessoas.

O clube de Beckham estreará contra o Los Angeles FC, que também tem dois acionistas famosos: o comediante americano Will Ferrel e o ex-jogador de basquete, Magic Johnson. O atual campeão da MLS é o Seattle Sounders, que bateu o Toronto FC – clubes do Canadá também fazem parte da liga –, na última decisão.