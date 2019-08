Como assistir Fluminense x Corinthians pela Copa Sul-Americana

Depois de empatar por 0 a 0 em São Paulo no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense recebe o Corinthians no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) e não terá transmissão televisiva. A plataforma de streaming DAZN tem a exclusividade da competição.

Os cariocas precisam de uma vitória para garantir a classificação para a semifinal. Para isso, terá que quebrar a invencibilidade do Corinthians no segundo semestre. Desde a disputa da Copa América, são 11 jogos de invencibilidade do time paulista. Se conseguir manter a marca, o time do técnico Fabio Carille fica com a vaga.

Um novo empate por 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O vencedor da disputa enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, na semifinal da Copa Sul-Americana.