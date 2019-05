Como assistir ao clássico Palmeiras x Santos pelo Campeonato Brasileiro

O atual campeão Palmeiras enfrenta o Santos neste sábado, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão apenas na TV fechada, pelo Esporte Interativo, no canal TNT.

O clássico paulista terá o ingrediente a mais de valer a liderança do Brasileirão. Palmeiras e Santos ocupam a ponta do campeonato, com 10 pontos cada, mas o clube alviverde é o líder porque tem mais gols de saldo. As duas equipes caíram na semifinal do Campeonato Paulista, mas, desde então, apresentam alto nível de futebol e fazem tira-teima neste sábado para decidir quem vive o melhor momento no ano.

O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores e é favorito nas oitavas de final, contra o modesto Godoy Cruz-ARG e também nas oitavas da Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa, que está na Série C. No Brasileirão, o time do técnico Luiz Felipe Scolari vem de vitória fora de casa, por 2 a 0, contra o Atlético-MG e tenta manter a campanha sem derrotas até o momento.

O Santos não participa da Copa Libertadores, mas sobra na Copa do Brasil e faz confronto equilibrado contra o Atlético-MG, nas oitavas de final. Os santistas, assim como os rivais, ainda não perderam no Brasileirão e tentam manter a invencibilidade jogando fora de casa. Na última partida, no Pacaembu, o time paulista venceu o Vasco, por 3 a 0.

O clássico também terá um confronto na área técnica, entre os treinadores Jorge Sampaoli e Luiz Felipe Scolari. O Santos continua encantando o Brasil com a proposta ofensiva do técnico argentino, enquanto o Palmeiras, com seu elenco recheado de talentos, aplica o futebol pragmático de Felipão, priorizando resultado acima do bom desempenho. No Paulistão, o confronto entre os times, também na casa palmeirense, terminou empatado em 0 a 0.