Como assistir a Inter x Grêmio pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado, a partir das 16h30, no Beira-Rio, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal 423 será transmitido em TV aberta pela Globo (apenas para o Rio Grande do Sul) e em TV fechada pelo canal Premiere, via pay-per-view.

O Inter, que joga a semifinal em jogo único em casa, chega invicto para o clássico depois de terminar o Grupo A da primeira fase com 13 pontos. Já o Grêmio foi o segundo do Grupo B, com 9. Caxias e Ypiranga fazem a outra semifinal no domingo. No histórico de 422 jogos do confronto, o Inter tem 156 vitórias, contra 132 do Grêmio, além de 134 empates.

Prováveis escalações:

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Rodrigo Lindoso e Boschilia; D’Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Publicidade

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano (Thiago Neves) e Everton; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho