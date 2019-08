Como assistir a Grêmio x Athletico pela semifinal da Copa do Brasil

O Grêmio enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, 14, a partir das 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão em TV aberta, pela Rede Globo, e na fechada, pelo canal SporTV.

O clube gaúcho eliminou o Bahia nas quartas de final, com 2 a 1 no placar agregado, e se tornou o maior semifinalista da competição ao chegar pela 14ª vez nesta fase. Pentacampeão da Copa do Brasil e em boa fase, o Grêmio tem o favoritismo contra o Athletico.

O time paranaense surpreende na temporada pelo bom futebol, que os ajudou a eliminar o Flamengo, nos pênaltis, nas quartas de final. Eliminado nas oitavas da Copa Libertadores pelo Boca Juniors, o Athletico-PR dará ainda mais atenção à Copa do Brasil, em busca do título inédito.