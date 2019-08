Como assistir a Corinthians x Fluminense pela Sul-Americana

Corinthians e Fluminense abrem nesta quinta-feira, 22, a partir das 21h30, as quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Corinthians, em São Paulo. Enquanto o clube paulista chega embalado por boa sequência no Brasileirão, o time carioca busca reagir depois da demissão do técnico Fernando Diniz. A partida não terá transmissão pela televisão. O DAZN, serviço de streaming pago e online, detém os direitos da competição e vai transmitir o duelo com exclusividade.

O meia atacante Pedrinho, de 21 anos, evoluiu depois da parada para a disputa da Copa América e se tornou a principal esperança do Corinthians, que busca um título inédito. O técnico Fabio Carille fez mistério sobre a escalação, mas também pode recorrer a outro jovem, Mateus Vital, também de 21 anos, que agradou nas últimas partidas e pode ficar com a vaga do equatoriano Junior Sornoza. No ataque, Vagner Love deve ser mantido, com Mauro Boselli como opção, apesar das boas atuações recentes do argentino.

No Fluminense, a maior mudança será no banco de reservas. O técnico Fernando Diniz foi demitido na segunda-feira e a equipe será comandado pelo auxiliar Marcão. O interino, contudo, já recebeu orientações de Oswaldo de Oliveira, anunciado como novo treinador, que só será apresentado oficialmente pelo clube na próxima segunda-feira.

Oswaldo quer um time mais experiente e por isso planeja utilizar Nenê e Wellington Nem nos lugares de João Pedro e Marcos Paulo. “A gente quer dar um pouco mais de segurança ao time, espero que a gente consiga já nesse jogo”, afirmou Marcão.

Prováveis escalações:

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital, Clayson e Vagner Love.

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão (Frazan) e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Nenê, Wellington Nem (Marcos Paulo) e Yony González.