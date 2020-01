Como assistir a Chelsea x Arsenal pelo Campeonato Inglês

Chelsea e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 21, a partir das 17h15 (de Brasília), em clássico londrino válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, em Stamford Bridge. Os dois times vêm de tropeços e tentarão se recuperar no torneio que tem o Liverpool disparado na liderança. O jogo será transmitido em TV fechada pela ESPN Brasil. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

Na última rodada, o Chelsea, quarto colocado com 39 pontos, perdeu para o Newcastle, enquanto o Arsenal, 10º com 29 pontos, apenas empatou com o Sheffield United no Emirates Stadium. Invicto, o Liverpool tem incríveis 64 pontos e caminha firme para a conquista de sua primeira Premier League.

O jogo desta quarta deve ter diversos brasileiros em campo: Willian e os naturalizados italianos Emerson Palmieri e Jorginho, pelo Chelsea, e Gabriel Martinelli e David Luiz pelo Arsenal. O zagueiro enfrentará pela primeira vez o seu ex-clube em Stamford Bridge, onde se tornou um ídolo em duas passagens pelo rival.