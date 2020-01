Comentarista PVC negocia ida para o Grupo Globo

Se o mercado brasileiro de jogadores não anda dos mais agitados, o do jornalismo esportivo deve registrar uma troca de parar as máquinas: o comentarista Paulo Vinícius Coelho está de saída do canal por assinatura Fox Sports e negocia com o Grupo Globo, da concorrente SporTV.

Por meio de sua assessoria, a Globo confirmou que houve contato e disse que não comenta negociações em andamento. O jornalista foi procurado pela reportagem, mas não retornou até o momento, enquanto a Fox se limitou a dizer que “não comenta assuntos que envolvem os talentos do canal.” PVC, de 50 anos, chegou à emissora em 2014 depois de 14 anos trabalhando na ESPN Brasil.

O jornalista tem longa passagem pela revista PLACAR, pelo qual ganhou diversos prêmios na década de 1990. Também passou pela redação do jornal Lance! e atualmente mantém um blog no Uol, é colunista na Folha e comenta na Rádio CBN.

Última casa de PVC, a Fox Sports vive um impasse jurídico sobre uma possível fusão com a ESPN. A Disney, que já controla a ESPN, anunciou a compra da Twenty-First Century Fox em dezembro de 2018 em um negócio avaliado em mais de 50 bilhões de dólares (cerca de 180 bilhões de reais).

Publicidade

Na época, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estabeleceu que o grupo deveria então vender a Fox Sports por entender que a fusão dos negócios das empresas “gera preocupações concorrenciais no mercado de canais esportivos de TV por assinatura”. No fim de 2019, porém, a Fox informou que não conseguiu realizar a venda e o Cade decidiu reavaliar a decisão.