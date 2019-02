Com vitória, Vasco fica com 84% de chances de cair

A vitória do Vasco neste domingo (8) foi muito importante. Além do bom futebol apresentado contra o Palmeiras, o clube diminuiu bem suas chances de serem rebaixadas.

Elas ainda são altas, mas o clube não é mais o lanterna e está a apenas dois pontos de deixar a zona do rebaixamento. Agora, as chances de queda da equipe são de 84%.

O Joinville ainda é a equipe que mais tem chances de rebaixamento no torneio, com 94% de chances de queda.

Seis equipes lutam contra as quatro vagas de rebaixado no Brasileiro neste momento. A outra briga que segue forte no torneio neste momento é pela quarta vaga na Libertadores, pelo quarto lugar no torneio.

Santos, São Paulo e Internacional são, hoje, favoritos a ela. Contudo, o Sport cresceu e pode chegar forte na disputa faltando quatro jogos para o término dessa fase.

Dados do site Infobola, do matemático Tristão Garcia

Chances de Libertadores

Corinthians e Atlético-MG – 100%Grêmio – 96%Santos – 48%São Paulo – 22%Internacional – 21%Sport – 7%Ponte Preta – 3%Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo – 1%

Chances de rebaixamento

Joinville – 94%Vasco – 84%Coritiba – 69%Goiás – 60%Avaí – 54%Figueirense – 39%