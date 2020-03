Com portões fechados e fora da TV: como assistir Coritiba x Athletico

Um jogo entre o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Paranaense. Uma partida que não acontece desde abril do ano passado. O maior clássico do Estado. O Coritiba recebe o Athletico pela 11ª e última rodada da primeira fase da competição em uma partida que não terá nem torcida, nem transmissão pela televisão. O AtleTiba acontece neste domingo 15, às 16h, e será transmitido de forma exclusiva pela plataforma de streaming DAZN.

A Federação Paranaense de Futebol decidiu impedir o acesso dos torcedores nos seis confrontos da rodada por causa da pandemia do coronavírus. Com isso, as arquibancadas do estádio Couto Pereira estará vazia para o clássico que irá definir o líder da primeira fase, e qual time terá o direito de decidir os jogos do mata-mata até a final sempre em casa.

Com o técnico Eduardo Barroca garantido no banco de reservas após rechaçar o interesse do Vasco da Gama, o Coritiba deve ter o zagueiro Sabino e o volante Matheus Galdezani entre os titulares. O meia Gabriel e o atacante Sassá estão à disposição, mas devem ficar como opção.

Já o Athletico irá para o clássico com o time de aspirantes mais uma vez, mas receberá reforços de atletas que atuaram na última partida do time principal, na derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, no Chile, pela Libertadores. O atacante Jajá, que chegou a entrar em campo contra os chilenos, vai para o jogo, assim como o lateral-esquerdo Abner, o volante Christian e o atacante Pedrinho, artilheiro do Paranaense com seis gols.