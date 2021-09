Com Marquinhos suspenso, Tite convoca zagueiro Léo Ortiz

Além do atacante Artur, do Red Bull Bragantino, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira, 3, o zagueiro Léo Ortiz, que também atua na equipe de Bragança Paulista. Ortiz, 25 anos, já havia feito parte do grupo da seleção brasileira vice-campeão da última Copa América. Ele foi escolhido pelo treinador para repor a perda do zagueiro Marquinhos, suspenso por tomar o segundo cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Chile, na quinta, 2, em Santiago

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Para o setor, o técnico já conta com Éder Militão, atualmente titular da equipe, além de Lucas Veríssimo, destaque do Benfica, e o experiente Miranda, do São Paulo, convocado depois da série de vetos da Premier League, além do Zenit, na liberação de jogadores sul-americanos.

No último caso, Malcom e Claudinho, atletas do clube russo, chegaram a treinar com o time, mas foram obrigados a retornar a São Petersburgo contra a vontade da CBF.

A equipe tem 100% de aproveitamento até aqui nas Eliminatórias da Copa de 2022. Em sete partidas, somou 21 pontos e lidera com folga a competição. A próxima partida será contra a Argentina, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, e depois o Peru, o dia 9, na Arena Pernambuco, em Recife.