Com ‘imensa felicidade’, Neymar anuncia que desfalcará o Carnaval 2020

O Carnaval de 2020 não vai contar com um de seus foliões mais animados. O atacante Neymar revelou em uma publicação no Instagram na tarde desta sexta-feira 21 que não virá ao Brasil para fazer parte da festa. Recuperado de uma lesão na costela que o tirou de quatro dos últimos cinco jogos do Paris Saint-Germain, o jogador ficará na França para cumprir seus compromissos com o time no Campeonato Francês.

“É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o Carnaval de 2020. Dessa vez, não terá polêmica. Valeu, bom Carnaval!”, brincou Neymar em vídeo divulgado pelos stories. O PSG entra em campo no domingo 23, às 17h (horário de Brasília), em confronto contra o Bordeaux pela competição nacional.

Neymar sobre "desfalcar" o carnaval 2020: "dessa vez, não terá polêmica" pic.twitter.com/7lGUoptDBP — Alexandre Senechal (@alesenechal) February 21, 2020

Será a primeira vez desde que Neymar não desfalcará a equipe francesa no Carnaval desde que acertou a sua transferência do Barcelona. O brasileiro chegou ao PSG em agosto de 2017 e esteve presente no feriado dos dois anos seguintes. Em 2018, sofreu uma lesão contra o Olympique de Marselha no Campeonato Francês no final de fevereiro e não pôde atuar nos confrontos contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Na ocasião, recebeu a então namorada Bruna Marquezine na França.

No ano seguinte, veio ao Brasil para tratar da segunda lesão no quinto metatarso do pé direito e foi criticado pela imprensa europeia por aparecer dançando até o chão no Carnaval de Salvador. Também foi ao Rio de Janeiro para assistir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Não esteve em campo para o duelo contra o Manchester United na Champions, apesar de voltar a tempo de assistir a partida em que a equipe foi eliminada.

Pelas oitavas de final da atual temporada da Liga dos Campeões, entrou em campo no meio de semana para enfrentar o Borussia Dortmund, na Alemanha. Neymar marcou o gol do PSG na derrota por 2 a 1, no confronto de ida. A partida de volta está marcada para o dia 11 de março, no Parque dos Príncipes, em Paris.