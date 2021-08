Com gol do meio-campo, Red Bull Bragantino chega à semi da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana ao bater o Rosário Central, da Argentina, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 17, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com um gol do meio-campo do meia-atacante Artur.

A equipe brasileira chegou à partida decisiva em vantagem, após triunfar por 4 a 3 na semana passada no estádio Gigante de Arroyito, no jogo de ida das quartas de final. O jogo no interior paulista foi brigado e decidido apenas apenas aos 48 minutos da etapa final, quando Artur aproveitou sobra em cobrança de escanteio do Rosário Central, pegou o goleiro adversário desprevenido e acertou um chute de 50 metros, cobertura.

Na próxima fase, o Red Bull Bragantino enfrentará quem classificar no confronto Santos e Libertad (Paraguai). Na ida, o clube paulista triunfou por 2 a 1 na Vila Belmiro. A definição do classificado será na próxima quinta-feira, 19, no estádio Defensores del Chaco.