Com elogios a Neymar, novo técnico do PSG é apresentado em Paris

No início da tarde deste domingo, Thomas Tuchel foi apresentado como novo técnico do Paris Saint-Germain. Ele havia sido anunciado na última semana e assinou contrato até 2020 com o clube parisiense. Na apresentação, falou sobre a felicidade de comandar a equipe e também de seu encontro com Neymar.

“Gostaria de agradecer ao clube por sua confiança em mim. Desde a primeira reunião, eu estava muito confiante e eu senti como se todos me quisessem aqui, estou muito feliz”, iniciou na coletiva de imprensa. “Eu acho que os grandes jogadores são os que mais trabalham, eu não estou com medo de gerenciar uma equipe desta magnitude. Conheci o Neymar domingo passado, foi uma reunião muito importante. Ele é um artista, um dos melhores jogadores do mundo, um jogador-chave para ganhar nossos jogos”, elogiou.

Neymar convive frequentemente com boatos de sua saída na próxima janela de transferências. Tanto ele quanto o presidente do PSG, Nesser Al-Khelaifi, já demonstraram irritação com as especulações. Tuchel, aliás, disse estar muito feliz com suas opções. “Se o mercado fechasse hoje, eu ficaria muito feliz. Nossos jogadores são excepcionais e devo primeiro conhecê-los. O meu maior desejo é que os torcedores se apaixonem por esta equipe, que jogará ofensivamente. Mal posso esperar para trabalhar com o Paris Saint-Germain!”, disse.

O presidente do PSG agradeceu o trabalho de Unai Emery, que conquistou sete títulos desde 2016, quando chegou no clube, e deu as boas-vindas a Tuchel. “Bem-vindo ao seu novo lar, o Paris Saint-Germain. Estou muito feliz de apresentá-lo”.

Thomas Tuchel tem dez anos de carreira no futebol profissional. Já comandou o Augsburg II, Mainz 05 e Borussia Dortmund, onde ficou por duas temporadas e conquistou a Copa da Alemanha em 2016/2017.

Presidente do PSG insiste que Neymar fica: “Já repeti 10 mil vezes”

Nasser al Khelaifi, mandatário do clube francês, voltou a insistir, desta vez em entrevista publicada neste domingo pelo jornal L’Équipe, que Neymar ficará no clube, apesar das especulações de grande parte da imprensa espanhola de que ele irá para o Real Madrid.

Na entrevista, o dirigente também confirmou a permanência do atacante uruguaio Edinson Cavani e negou estar decepcionado com o espanhol Unai Emery, agora ex-técnico da equipe e que era contestado por parte da torcida.

Sobre Neymar, o catariano disse que já repetiu “10 mil vezes” que o camisa 10 “ficará” no PSG, com o qual tem contrato por mais quatro temporadas. “Neymar está cansado destes rumores sobre seu futuro. É a imprensa espanhola que diz. Se você acredita, pior para você”, respondeu Khelaifi ao jornalista do L’Équipe.

Sobre Cavani, o dirigente ressaltou que o atacante se disse “feliz” no clube e o elogiou. “É um grande jogador, um lutador, o maior artilheiro da história do clube. Vai ficar.” Khelaifi não quis citar nomes dos jogadores que deixarão o PSG nos próximos meses, com o argumento de que o novo treinador, Thomas Tuchel, decidirá a respeito.

Perguntado sobre a não convocação de Rabiot pelo técnico da França, Didier Deschamps, para a Copa do Mundo, o catariano afirmou que ele é “um dos melhores meias do mundo”, fez “uma boa temporada” e o considera como um filho. Em relação aos rumores de contratação do italiano Gianluigi Buffon, Khelaifi não confirmou, nem desmentiu interesse no lendário goleiro: “Acha que vou dizer quais jogadores monitoramos?”

Por outro lado, o presidente do PSG reiterou confiança no atual titular da posição, Alphonse Aréola: “é o nosso número 1”. O dirigente também evitou culpar Unay Emery pelas quedas nas duas últimas edições da Liga dos Campeões. “É injusto dizer que é culpa dele. Ganhou sete títulos em duas temporadas. No segundo ano conseguiu quatro, e para nós é a terceira vez em quatro anos. Fez o melhor que pôde, e lhe desejo o melhor para o futuro”, afirmou.

Perguntado sobre por que o substituiu por Thomas Tuchel, Khelaifi definiu o alemão como “ambicioso” como a direção do clube e alguém que gosta de um futebol espetacular e ofensivo. “Tem uma forte personalidade e muito rigor no trabalho. É jovem (tem 44 anos), é um dos melhores, se não o melhor. Outros grandes clubes o queriam”, disse.

O cartole mostrou-se cético em relação ao risco de o PSG ser sancionado por ter descumprido as regras de fair play financeiro da Uefa com múltiplas contratações milionárias (em particular a de Neymar por um recorde de 222 milhões de euros) que não têm respaldado em receitas equivalentes. “É verdade que a Uefa é muito dura nas discussões e inclusive injusta em algumas ocasiões. Honestamente, para mim ser sancionado seria surpreendente, anormal e escandaloso”, declarou.

“Não fizemos nada de errado. Respeitamos as regras. As pessoas sabem de onde vem o nosso dinheiro, não temos dívidas, temos garantias. Há outros clubes em outros campeonatos estrangeiros que têm dívidas. Na Espanha, por exemplo, há muitos clubes endividados”, acrescentou.

(com Gazeta Press e EFE)