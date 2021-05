Com Cristiano Ronaldo, seleção portuguesa é convocada para a Euro

Nesta quarta-feira, 20, o treinador português Fernando Santos divulgou o elenco da seleção portuguesa para a Eurocopa. Atual campeã, o time lusitano vai contar com o craque Cristiano Ronaldo e os destaques Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Felix na competição continental. Com uma excelente geração, o time chega para esta edição mais favorito do que era em 2016, quando levantou o troféu.

Portugal integra o grupo F da competição, com Alemanha, França e Hungria. Os portugueses estreiam no dia 15 de junho, frente à seleção húngara, em Budapeste.

Veja a lista dos 26 convocados:

Goleiros: Anthony Lopes, Rui Patrício e Rui Silva

Defensores: João Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro

Meio-campistas: Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e William Carvalho

Atacantes: Pedro Gonçalves, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafa