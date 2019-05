Com Arrascaeta e sem Sánchez, Uruguai convoca seleção para Copa América

O técnico Oscar Tabárez anunciou nesta quinta-feira, 30, a convocação de 23 jogadores da seleção do Uruguai para a disputa da Copa América, que será realizada no Brasil de 14 de junho a 7 de julho. Na lista estão nomes experientes como dos zagueiros Diego Godín e dos atacantes Edinson Cavani e Luis Suárez. O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, é o único da lista uruguaia que atua no futebol brasileiro.

O também meio-campista Carlos Sánchez, do Santos, e o atacante Nico López, do Internacional, estavam na pré-lista de 40 jogadores escolhidos por Tabárez, mas ficaram de fora da lista final do treinador para a disputa da Copa América.

Havia dúvidas sobre a presença de Suárez. O atacante do Barcelona sentiu dores no joelho direito na derrota por 4 a 0 para o Liverpool, na Inglaterra, no último dia 1.º, pela Liga dos Campeões, e no dia 10 passou por uma cirurgia na Espanha.

O prazo de recuperação é de quarto a seis semanas e isso poderia colocar em dúvida a sua participação na Copa América, mas o atacante já está realizando trabalhos de fortalecimento na perna, o que deu a garantia para Tabárez convocá-lo.

Diferente das outras seleções, o Uruguai não divulgou a lista com antecedência e decidiu fazer isso apenas no último dia – no caso, nesta quinta-feira. No dia 7 de junho, os uruguaios disputarão um amistoso contra o Panamá, no estádio Centenário, em Montevidéu. E, no dia 13, chegarão Brasil e irã direto para Belo Horizonte.

No Grupo C da Copa América (ao lado de Equador, Japão e Chile), os uruguaios farão a sua estreia contra os equatorianos no dia 16, no estádio do Mineirão, em BH. Depois, irão até Porto Alegre, na Arena Grêmio, para enfrentar os japoneses no dia 20. E fecham sua participação na primeira fase contra os chilenos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24.

O Uruguai é o maior campeão da Copa América com 15 títulos, um a mais que a Argentina. O Brasil é o terceiro maior vencedor e tem oito troféus.

Os convocados da seleção uruguaia:

Goleiros

Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Martín Silva (Libertad-PAR) e Martin Campaña (Independiente-ARG)

Defensores

Diego Godín (Atlético de Madrid-ESP), José Maria Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastian Coates (Sporting Lisboa-POR), Martin Cáceres (Juventus-ITA), Giovanni González (Peñarol) e Diego Laxalt (Milan-ITA)

Meio-campistas

Marcelo Saracchi (RB Leipzig-ALE), Lucas Torreira (Arsenal-ING), Matias Vecino (Inter de Milão-ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Nahitan Nandez (Boca Juniors-ARG), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders-EUA), Georgian De Arrascaeta (Flamengo-BRA) e Gastón Pereiro (PSV Eindhoven-HOL)

Atacantes

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain-FRA), Christian Stuani (Girona-ESP), Maximiliano Gómez (Celta-ESP), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul-MEX) e Luis Suárez (Barcelona-ESP)